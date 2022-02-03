Генерал Картаполов: украинские солдаты в Донбассе превратились в пьяниц и наркоманов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не приобрели за годы конфликта в Донбассе ничего, кроме опыта пьянства, безделья и наркомании, заявил депутат Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, украинские власти любят с гордостью заявлять, что в стране есть сотни тысяч людей, которые «прошли через Донбасс» и получили там реальный боевой опыт. С этим не согласен Картаполов, который раскрыл Киеву неудобную правду касательно выучки и навыков бойцов ВСУ.

Он сравнил ситуацию на юго-востоке страны с «окопной войной» времен Первой мировой. В такой ситуации военнослужащие сидят на своих позициях и изредка стреляют, причем бестолково и неприцельно.

«То есть стреляют не по военным объектам или целям, которые, по идее, должны вызывать опасение или интерес, а неприцельно по жилым кварталам, поселкам, объектам инфраструктуры. Какой тогда они опыт приобретают?! Опыт пьянства и безделья?! Опыт наркомании и дуракаваляния?! Ну, в этом, наверное, хороший опыт у них», — отметил генерал.

По его словам, украинские военные за годы противостояния в Донбассе превратились в пьяниц и наркоманов, но никак не в опытных и обученных бойцов. Это не идет ни в какое сравнение с боевым опытом, полученным ВС РФ в ходе Сирийской кампании или даже больших армейских учений.

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