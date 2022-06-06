Генерал Картаполов допустил удар ВС РФ по госструктурам Украины в случае передачи Киеву РСЗО HIMARS

U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look PressВооруженные силы России могут нанести удары по госструктурам Украины в ответ на передачу ВСУ американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. По словам парламентария, целью ВС РФ могут стать здания Верховной рады Украины или министерства обороны. Кроме того, в стране до сих пор функционирует часть транспортной инфраструктуры, в частности, киевский аэропорт, который также может быть ликвидирован. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Запад от поставок на Украину дальнобойного вооружения. По его словам, подобные меры заставят ВС РФ оттеснить националистов таким образом, чтобы исключить угрозу удара по российской территории.

U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России могут нанести удары по госструктурам Украины в ответ на передачу ВСУ американских реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

По словам парламентария, целью ВС РФ могут стать здания Верховной рады Украины или министерства обороны. Кроме того, в стране до сих пор функционирует часть транспортной инфраструктуры, в частности, киевский аэропорт, который также может быть ликвидирован.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Запад от поставок на Украину дальнобойного вооружения. По его словам, подобные меры заставят ВС РФ оттеснить националистов таким образом, чтобы исключить угрозу удара по российской территории.