Генерал бундесвера Маис: Россия обладает почти неисчерпаемыми ресурсами

«Это… (конфликт. — Прим. ред.) на изматывание и истощение, который ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться… Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — сказал генерал-лейтенант бундесвера, отметив, что речь идет не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах.