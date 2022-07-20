Генерал бундесвера Маис: Россия обладает почти неисчерпаемыми ресурсами

В арсенале Москвы имеются практически неисчерпаемые ресурсы, заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис, комментируя сегодняшние события на Украине. В интервью газете Handelsblatt генерал также предостерег от недооценки российских войск.
По мнению Маиса, на Украине российские военные обладают превосходством в артиллерии. По всей видимости, в связи с этим российская армия продвигается вперед километр за километром, считает генерал.
«Это… (конфликт. — Прим. ред.) на изматывание и истощение, который ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться… Российская армия становится сильнее. А у России есть ресурсы, которые практически неисчерпаемы», — сказал генерал-лейтенант бундесвера, отметив, что речь идет не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах.
По словам Маиса, российские войска получают большой опыт в ходе конфликта на Украине. В будущем, считает немецкий генерал, российская армия будет только боеспособнее и опаснее.