Генерал бундесвера Катер: ВС РФ возьмут под контроль Донбасс в течение нескольких дней или недель

Взятие российскими войсками под контроль Донбасса — вопрос нескольких дней или недель, считает немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер.
Также военный предположил, что следующей целью ВС РФ станет создание сухопутного коридора в Крым.
«У меня есть впечатление, что русские решают вопросы поочередно, что ведет к выводам, что, когда они возьмут под контроль Донбасс, они не удовлетворятся этим и будут продолжать», — цитирует Катера телеканал Welt.
По словам генерал-лейтенанта, российские военные действуют в рамках тактики, которая включает в себя полное укрепление сухопутного коридора, включая Мариуполь и другие порты Черного и Азовского морей.