Гендиректора хостела на юге Москвы арестовали по делу о гибели восьми человек при пожаре

Отмечается, что 24-летней москвичке предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Среди фигурантов дела — отец девушки, являющийся учредителем хостела. По решению суда он так же арестован до 29 сентября 2022 года.