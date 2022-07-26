Гендиректор «Вкусно — и точка» озвучил другие варианты названия сети

Торговая сеть «Вкусно — и точка» могла быть названа по-другому. Об остальных вариантах в интервью РБК рассказал генеральный директор компании Олег Пароев.
По его словам, названий было очень много, но при выборе руководство старалось отстраниться от использования англицизмов. В итоге выбор делался между четырьмя наименованиями: «Только так», «Так просто» и «Гранд фри» и «Вкусно — и точка».
Утвержденный вариант появился лишь за сутки до открытия ресторанов. При этом название «Вкусно — и точка» не является временным. Пароев заявил, что руководство сочло его наиболее удачным среди упомянутых.
Также стало известно, что в скором времени сеть запустит сервис доставки. Это должно случится к началу осени 2022 года, сообщил телеканал «360».