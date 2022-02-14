Гендиректор СОК Гутников заявил, что инцидент с Валиевой спровоцировал «кто-то свыше»

Гендиректор СОК Гутников заявил, что инцидент с Валиевой спровоцировал «кто-то свыше» Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Гендиректор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников прокомментировал скандал, возникший из-за сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Гутников в эфире Медиагруппы «Патриот» положительно оценил результат заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), когда апелляции МОК, ISU и WADA об отмене временного отстранения спортсменки от Олимпиады были отклонены. Он заявил, что весь инцидент с допинг-тестом 15-летней Валиевой был изначально подстроен, а против России в данном случае ведется настоящая спортивная война.

«Это очень серьезная война, потому что существует очень четкий регламент, поэтому это спровоцировано и организовано. Я думаю, что это не лаборатория соорудила такую ситуацию, а кто-то свыше, где позволили ей сделать все возможное, чтобы создать такую обстановку», — сказал Сергей Гутников.

По решению CAS Камила Валиева не была лишена права соревноваться в текущих Олимпийских играх в Пекине. Девушка выступит на личном турнире 15 февраля.

 
загрузка...
 
валиева гутников допинг олимпиада сок петербурга
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru