Гендиректор СОК Гутников заявил, что инцидент с Валиевой спровоцировал «кто-то свыше»

Гендиректор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников прокомментировал скандал, возникший из-за сомнительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Гутников в эфире Медиагруппы «Патриот» положительно оценил результат заседания Спортивного арбитражного суда (CAS), когда апелляции МОК, ISU и WADA об отмене временного отстранения спортсменки от Олимпиады были отклонены. Он заявил, что весь инцидент с допинг-тестом 15-летней Валиевой был изначально подстроен, а против России в данном случае ведется настоящая спортивная война.

«Это очень серьезная война, потому что существует очень четкий регламент, поэтому это спровоцировано и организовано. Я думаю, что это не лаборатория соорудила такую ситуацию, а кто-то свыше, где позволили ей сделать все возможное, чтобы создать такую обстановку», — сказал Сергей Гутников.

По решению CAS Камила Валиева не была лишена права соревноваться в текущих Олимпийских играх в Пекине. Девушка выступит на личном турнире 15 февраля.

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