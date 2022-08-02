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Гендиректор ППК РЭО Буцаев доложил Путину о темпах проведения мусорной реформы

Гендиректор ППК РЭО Буцаев доложил Путину о темпах проведения мусорной реформы
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад гендиректора ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) Дениса Буцаева о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает телеканал «360».

Буцаев рассказал главе государства о проектах по строительству в России инфраструктуры обращения с отходами. Гендиректор ППК РЭО также доложил о результатах проведения реформы за 3,5 года.

«У нас во всех субъектах Российской Федерации приняты территориальные схемы, это так называемая карта отходов. У нас там существуют объемы образования, места образования и, самое главное, туда же заносятся объекты как существующие, так и перспективные», — сообщил Буцаев.

Он уточнил, что профессиональные игроки на рынке созданы во всех регионах России. Показатели по обработке отходов в стране составляют 43%, переработка — 11,6%.

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