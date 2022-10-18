Гендиректор National Interest: Украина и месяц не продержится без помощи НАТО и США

Гендиректор американского издания National Interest Дмитрий Саймс заявил, что Украина не сумеет продержаться и месяц без поставок военной помощи от США и НАТО.
«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — заявил Саймс.
Он отметил, что НАТО не следует поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», даже не предлагая найти дипломатическое урегулирование конфликта и накачивая Киев оружием. Ситуация при текущем подходе Запада может легко выйти из-под контроля, подчеркнул обозреватель.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.