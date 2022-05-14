Гендиректор международного проекта ITER Бернар Биго скончался в возрасте 72 лет

Ученый родился 24 января 1950 года в городе Блуа. Биго получил докторскую степень по физике и химии. Он был президентом Высшей школы Лиона и директором французской комиссии по атомной энергии. Бернар сыграл большую роль в создании проекта экспериментального термоядерного реактора ITER, в котором принимают участие 35 стран, в том числе Россия и США.