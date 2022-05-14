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    Гендиректор международного проекта ITER Бернар Биго скончался в возрасте 72 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Гендиректор международного проекта ITER Бернар Биго скончался в возрасте 72 лет

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    p34/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Во Франции умер генеральный директор проекта Международного экспериментального термоядерного реактора (ITER / ИТЭР) Бернар Биго, сообщили в пресс-службе организации. Ему было 72 года. 

    «Причиной смерти стала продолжительная болезнь. На протяжении семи последних лет он вносил большой вклад в развитие проекта по созданию международного термоядерного реактора», — говорится в сообщении.

    Ученый родился 24 января 1950 года в городе Блуа. Биго получил докторскую степень по физике и химии. Он был президентом Высшей школы Лиона и директором французской комиссии по атомной энергии. Бернар сыграл большую роль в создании проекта экспериментального термоядерного реактора ITER, в котором принимают участие 35 стран, в том числе Россия и США.

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