Гендиректор «Мегалайна» рассказал о перспективах реновации «Горской»

Глава компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник заявил, что реновация »Горской» позволит исторической территории Петербурга стать дополнительным туристическим и деловым центром региона.
План реновации «Горской» подразумевает развитие инновационных технологий. Зону должен занять малый и средний бизнес. Гендиректор компании в беседе с iReactor не стал исключать, что в ближайшие 5-10 лет после реализации проекта весь деловой центр Северной столицы переедет в исторический район Сестрорецка.
«Мы сделаем из Light Industrial центр развития новейших технологий во времена импортозамещения. Там будут размещены все возможные научные лаборатории, что позволит вытянуть туда огромное количество производств», — отметил Корупятник.
«Горская» призвана стать главным вектором развития туристического направления Петербурга. Авторы проекта хотят сделать ныне заброшенную территорию местом, где люди смогут проводить свой досуг, учиться и работать. Этому поспособствует благоустроенная набережная, экопарк, спортивно-развлекательный центр, гостиничный комплекс, офисные здания, склады и многое другое.
«Учитывая транспортную доступность, прогулки по «Горской» будут серьезно привлекать туристов. Она станет дополнительным центром их притяжения в Петербурге», — отметил гендиректор «Мегалайна».
Корупятник уверен, что развивающийся по соседству кластер в Кронштадте и будущие планы РЖД по строительству кольцевого движения вокруг города помогут усилить интерес к проекту. Им заинтересуются не только петербуржцы, но и жители всей страны.