Гендиректор «Мегалайна»: проект «Горская» не будет реализован

Проект реновации территории «Горская» не будет реализован, заявил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.
Соглашение о развитии «Горской» между властями Санкт-Петербурга и «Мегалайном» было подписано еще год назад в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021. Инвестор выполнил все условия договора, однако правительство Северной столицы в лице вице-губернатора Кирилла Полякова 16 июня планирует подписать соглашение о размещении на территории «Горская» частного яхт-клуба со спортивной организацией «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».
«Компания “Мегалайн” также выполнила огромный пласт работы с момента подписания соглашения о реализации проекта в рамках предыдущего ПМЭФ с администрацией Санкт-Петербурга и потратила уже около 243 млн. рублей. Однако, к сожалению, проект, предложенный победителем конкурса, не сможет быть реализован», — подчеркнул Корупятник.
Подписание второго соглашения может негативно повлиять на инвестиционный рейтинг Петербурга и сильно ударить по репутации мероприятий, связанных с ПМЭФ. Глава «Мегалайна» назвал беспрецедентным данный шаг петербургской администрации. Компания намерена бороться за проект и обратиться за защитой своих прав.