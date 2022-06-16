Гендиректор «Мегалайна»: проект «Горская» не будет реализован

Соглашение о развитии «Горской» между властями Санкт-Петербурга и «Мегалайном» было подписано еще год назад в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021. Инвестор выполнил все условия договора, однако правительство Северной столицы в лице вице-губернатора Кирилла Полякова 16 июня планирует подписать соглашение о размещении на территории «Горская» частного яхт-клуба со спортивной организацией «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».