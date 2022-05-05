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    Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома ядерную безопасность украинских АЭС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома ядерную безопасность украинских АЭС

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    wikipedia.org / Ralf1969 / CC BY-SA 3.0

    Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС на Украине. Тему он затронул на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Беседа прошла в Стамбуле. Гендиректор МАГАТЭ добавил, что продолжит своевременные и профессиональные дискуссии, которые необходимы для обеспечения безопасности.

    «На встрече с главой Росатома Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», — написал Гросси в Twitter.

    В конце апреля МИД России опроверг обвинения в нанесении ущерба безопасности украинским АЭС. Кроме того, гендиректор МАГАТЭ договорился с Россией и Украиной о механизме обеспечения ядерной безопасности на объектах.

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