Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома ядерную безопасность украинских АЭС

«На встрече с главой Росатома Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», — написал Гросси в Twitter.