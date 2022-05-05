Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой Росатома ядерную безопасность украинских АЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость обеспечения безопасности Запорожской АЭС на Украине. Тему он затронул на встрече с главой Росатома Алексеем Лихачевым.
Беседа прошла в Стамбуле. Гендиректор МАГАТЭ добавил, что продолжит своевременные и профессиональные дискуссии, которые необходимы для обеспечения безопасности.
«На встрече с главой Росатома Лихачевым и другими высокопоставленными российскими должностными лицами в Стамбуле сегодня я продолжил своевременные и профессиональные дискуссии, в которых подчеркнул неотложность обеспечения безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ готово сыграть свою незаменимую роль», — написал Гросси в Twitter.
В конце апреля МИД России опроверг обвинения в нанесении ущерба безопасности украинским АЭС. Кроме того, гендиректор МАГАТЭ договорился с Россией и Украиной о механизме обеспечения ядерной безопасности на объектах.