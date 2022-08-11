Гендиректор МАГАТЭ Гросси: боевые действия на ЗАЭС необходимо прекратить

Боевые действия рядом с Запорожской АЭС резко ухудшили ситуацию с безопасностью. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Российские военнослужащие охраняют Запорожскую АЭС с марта текущего года. В последние дни объект неоднократно подвергался обстрелам. Была повреждена пожарная часть.
Согласно предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ, «непосредственной угрозы» ядерной безопасности на объекте нет, пишет URA.RU. Гросси призвал прекратить любые боевые действия рядом с Запорожской АЭС. Агентство намерено сотрудничать с Россией и Украиной по данной ситуации.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее отметил, что ответственность за возможную катастрофу на ЗАЭС будут нести «западные покровители» Киева, передает Argumenti.ru.