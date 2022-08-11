Гендиректор МАГАТЭ Гросси: боевые действия на ЗАЭС необходимо прекратить

Согласно предварительным оценкам экспертов МАГАТЭ, «непосредственной угрозы» ядерной безопасности на объекте нет, пишет URA.RU. Гросси призвал прекратить любые боевые действия рядом с Запорожской АЭС. Агентство намерено сотрудничать с Россией и Украиной по данной ситуации.