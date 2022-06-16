Гендиректор и продюсер Insight People пострадали в ДТП на федеральной трассе М-11

Генеральный директор Алина Зиннатуллина и генеральный продюсер агентства Insight People Илья Ивлев попали в серьезное ДТП на федеральной трассе М-11. Мужчина и женщина получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, пишет Mash.
BMW, на котором Зинатуллина и Ивлев следовали в Петербург, занесло на мокром дорожном покрытии, в результате чего машина на скорости врезалась в ограждение и улетела в кювет. Инцидент произошел около 05:00 по московскому времени.
Сотрудникам экстренных служб, прибывшим на место происшествия, пришлось деблокировать продюсера агентства Insight People из разбитого автомобиля. Обоих пострадавших оперативно доставили в Мариинскую больницу. Компания Зиннатуллиной сотрудничала почти со всеми представителями отечественного шоу-бизнеса, а также с популярными западными музыкантами.
Ранее стало известно, что российские артисты попали в ДТП после концерта в Херсоне. Участниками дорожного инцидента в Феодосии стали в том числе музыканты групп «Земляне», «СПБ!» и певица Елена Север, сообщал «Царьград».