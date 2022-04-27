Гендиректор Hoff Гришаков: уход IKEA приведет к изменению политики конкуренции в России

«Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе», — объяснил Гришаков.