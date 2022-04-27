Гендиректор Hoff Гришаков: уход IKEA приведет к изменению политики конкуренции в России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Прекращение деятельности IKEA в РФ приведет к снижению конкуренции на российском рынке. Это, в свою очередь, повлияет на качество изготовляемой продукции, предупредил гендиректор сети Hoff Максим Гришаков.
Для рынка важно, чтобы на нем была динамика и сильные игроки, отметил он. При таком варианте растет количество клиентов, из-за чего идет борьба за качество. Отсутствие здоровой конкуренции наоборот принесет лишь негативные последствия, передает РИА Недвижимость.
«Лично я считаю, что уход IKEA никому не пойдет на пользу. Весь мой прежний опыт говорит, что как только снижается конкуренция, начинает снижаться качество, скорость, инновации. Никто тебя уже не держит в тонусе», — объяснил Гришаков.
Пока что признаков того, что IKEA окончательно уйдет из России, не наблюдается, отметил он. Компания до сих пор отрабатывает заказы. Не остановились и строительства новых магазинов.