Гендиректор «Ашан» Ив Клод: компания останется на российском рынке

Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/globallookpress

Магазины сети «Ашан» не будут прекращать работу на
территории России в интересах жителей страны. Этим заявлением поделился
генеральный директор французской компании Ив Клод.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал
организацию покинуть российский рынок. По мнению Клода, в данный момент
бесполезно натравливать людей друг на друга, в связи с этим сеть продолжит
кормить граждан двух стран.

Генеральный директор компании подчеркнул, что готов принять
общественное мнение, которое с ними не согласно. Клод при этом отметил, что их легко
критиковать, однако компания открыта и действует для гражданского населения.

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