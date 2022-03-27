Гендиректор «Ашан» Ив Клод: компания останется на российском рынке

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Магазины сети «Ашан» не будут прекращать работу на
территории России в интересах жителей страны. Этим заявлением поделился
генеральный директор французской компании Ив Клод.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее призывал
организацию покинуть российский рынок. По мнению Клода, в данный момент
бесполезно натравливать людей друг на друга, в связи с этим сеть продолжит
кормить граждан двух стран.
Генеральный директор компании подчеркнул, что готов принять
общественное мнение, которое с ними не согласно. Клод при этом отметил, что их легко
критиковать, однако компания открыта и действует для гражданского населения.
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