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    Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Xu Jinquan

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    globallookpress/Xu Jinquan

    Генассамблея
    ООН заморозила участие России в Совете по правам человека из-за спецоперации по
    демилитаризации Украины. Рассмотрение этого вопроса состоялось сегодня.

    По имеющейся
    информации, против приостановки деятельности России в СПЧ ООН выступили 24 государства, в числе которых сама РФ, а также Венесуэла, Иран, Казахстан,
    Северная Корея, Куба и Сирийская Арабская Республика.

    Миротворческая
    спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины стартовала 24
    февраля. Ее целью является помощь людям, которые в течение восьми лет терпели
    мучения со стороны киевского режима.

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