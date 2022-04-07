Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Генассамблея
ООН заморозила участие России в Совете по правам человека из-за спецоперации по
демилитаризации Украины. Рассмотрение этого вопроса состоялось сегодня.
По имеющейся
информации, против приостановки деятельности России в СПЧ ООН выступили 24 государства, в числе которых сама РФ, а также Венесуэла, Иран, Казахстан,
Северная Корея, Куба и Сирийская Арабская Республика.
Миротворческая
спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины стартовала 24
февраля. Ее целью является помощь людям, которые в течение восьми лет терпели
мучения со стороны киевского режима.
загрузка...