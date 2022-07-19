GeForce RTX 4090 Ti «превращает» RTX 3090 в карту среднего сегмента. Слухи приписывают новинке прирост производительности более чем вдвое

Согласно свежим, видеокарта GeForce RTX 4090 Ti (название предположительное) в играх будет более чем вдвое быстрее RTX 3090.





Источник говорит, что адаптер на основе GPU AD102 в полной конфигурации выдаёт в игре Control в разрешении 4K при активной DLSS более 160 к/с. RTX 3090 в этих же условиях обеспечивает около 72 к/с, то есть производительность новинки выше примерно в 2,2 раза.

В целом это сходится с другими сегодняшними данными. Напомним, в 3DMark карта RTX 4090 якобы быстрее RTX 3090 на 66%. Учитывая, что RTX 4090 Ti получит намного больше ядер CUDA (18 432 против 16 384 у RTX 4090 по имеющимся данным) и, вероятно, будет работать на более высоких частотах, двукратный прирост производительности видится вполне возможным. К тому же множество слухов ранее указывали именно на прирост в пределах 100-150%, хотя тут корректнее сравнивать именно RTX 4090 и RTX 3090 либо RTX 4090 Ti и RTX 3090 Ti. В любом случае, если эти утечки верны, новое поколение действительно будет на голову выше текущего по производительности.





Отдельно стоит отметить, что данные о результатах в 3DMark исходили от очень надёжного источника, а результатами в Control поделился пока ещё непроверенный инсайдер, так что к информации стоит относиться соответственно.