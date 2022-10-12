GeForce RTX 4090 продолжает бить все рекорды разгона. Первые эксперименты с жидким азотом позволили поднять частоту GPU до 3.45 ГГц

Видеокарта GeForce RTX 4090 действительно имеет невероятный разгонный потенциал. Мы уже видели, как GPU карты может работать на частоте около 3-3,1 ГГц, но теперь оверклокер GALAX Brazil OC и руководитель TecLab Роналдо Буассали показал, на что способна новинка при экстремальном разгоне.





Сначала в обычном режиме карту получилось разогнать до 3,15 ГГц по ядру. Но жидкий азот позволил раскрыть весь потенциал, и частоту GPU удалось довести до 3,45 ГГц! Правда, из-за определённых особенностей нового адаптера Nvidia в таком режиме производительность даже просела, так что в итоге частота была снижена до 3,27-3,375 ГГц. Именно на этих значениях были установлены многочисленные рекорды, включая 28 553 балла в 3DMark Ultra, 29 304 балла в Port Royal и прочие.

















Учитывая, что это лишь первые результаты, а некоторые версии RTX 4090, которые обычно ориентируют именно на максимальный разгон, пока даже не были представлены, вероятно, карта сможет преодолеть отметку в 3,5 ГГц для GPU.