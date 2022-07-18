Инсайдер Kopite7kimi опубликовал первый результат теста GeForce RTX 4090. По данным информатора, новый флагман Nvidia в 3DMark Time Spy Extreme набирает более 19 000 баллов. И хотя по одному синтетическому тесту сложно судить об общей производительности новинки, прирост на две трети в бенчмарке с разрешением 4К (Extreme подразумевает такое разрешение) – впечатляет.





Если GeForce RTX 4090 на 66% быстрее GeForce RTX 3090 Ti, значит она примерно на 82% быстрее GeForce RTX 3090. То есть слухи, говорившие о двукратном превосходстве новой модели над старой, были недалеки от истины.

RTX 4090, TSE >19000

— kopite7kimi (@kopite7kimi) July 18, 2022

Слухи приписывают GeForce RTX 4090 16384 ядра CUDA, что на 52% больше, чем у GeForce RTX 3090 Ti. Соответственно, остальная прибавка в производительности – на счету новой архитектуры с увеличенным кэшем, о чем уже много говорилось ранее и, вероятно, более высоких частот.

Точной даты анонса видеокарт GeForce RTX 40 нет. Их логично ждать в четвертом квартале текущего года.