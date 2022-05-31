GeForce RTX 4090 можно будет купить уже в августе, а RTX 4070 придётся ждать до октября

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Буквально вчера стало известно, в каком порядке будут выходить на рынок видеокарты GeForce RTX 40, как сегодня появилась новая информация на этот счёт.





Итак, представить карты должны в июле, но GeForce RTX 4090, которая выйдет первой, появится в продаже в августе. Точной даты пока нет. В сентябре выйдет GeForce RTX 4080, а RTX 4070 станет доступна в октябре.

При этом источник говорит, что ожидает некоторых изменений в текущих планах Nvidia, так как у компании остались большие запасы RTX 30. То есть сроки могут сдвинуть, но не факт, что ощутимо.

Будут ли при этом дешеветь модели актуального поколения, неясно. Средние наценки, конечно, сейчас уже весьма незначительны, но некоторые отдельные модели всё равно ещё сильно дороже рекомендованных цен.

Что интересно, несмотря на анонс уже через месяц-полтора, в Сети нет никаких свежих внятных слухов касательно цен на новые адаптеры Nvidia.