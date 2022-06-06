GeForce RTX 4080 будет намного прожорливее, чем RTX 3080

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Анонс видеокарт GeForce RTX 40 всё ближе, и в Сети появляется всё больше информации об адаптерах, хотя порой разные источники говорят разное.





Согласно известному инсайдеру, который первым точно описал параметры карт RTX 30, модель GeForce RTX 4080 будет иметь TGP на уровне 420 Вт. Ранее говорилось, что показатель составит 460 Вт, но, видимо, Nvidia скорректировала характеристики.

Таким образом, RTX 4080 будет потреблять примерно на 100 Вт больше, чем предшественница. А ещё это означает, что RTX 4080 будет потреблять лишь немногим меньше, чем RTX 3090 Ti, которая на данный момент является самым прожорливым графическим адаптером на рынке.

В последнее время мы видели уже несколько слухов касательно того, что энергопотребление карт Nvidia нового поколения будет чуть меньше, чем говорилось ранее. Возможно, компания решила оптимизировать параметры 3D-карт либо добилась улучшений, к примеру, снижением частот.