GeForce RTX 3090 Ti продаётся всего за 1600 долларов. В США карта сейчас дешевле рекомендованной цены на 400 долларов

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GeForce RTX 3090 Ti — самая дорогая потребительская видеокарта на рынке как с точки зрения рекомендованной цены в 2000 долларов, так и по реальным ценам на рынке. Вероятно, поэтому карта обладает большим запасом для удешевления.





В США адаптер упал в цене до 1600 долларов, то есть он на 400 долларов, или на 20%, дешевле рекомендованной цены. За эти деньги доступна эталонная карта Funders Edition самой Nvidia.

На данный момент такую цену предлагает крупная сеть Best Buy, но и в других магазинах цена не особо выше. При этом на сайте Nvidia карта всё ещё предлагается за 2000 долларов, то есть сама компания цену не снижала.

Для США речь идёт о рекордно низкой цене на адаптер, но в Китае на днях цены рухнули сразу на 30% и более, в итоге там такую же карту можно купить всего за 1415 долларов.