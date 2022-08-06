GeForce RTX 3090 Ti подешевела в США на 1000 долларов за пару месяцев

Официальная стоимость GeForce RTX 3090 Ti в США – 2000 долларов, но топовые модели, с более эффективной системой охлаждения и, к тому же, разогнанные, продавали дороже. Например, стоимость EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 составляла 2150 долларов. Но сейчас цена упала, причем сильно.





В линейке EVGA RTX 3090 Ti FTW3 три модели, и базовую (без заводского разгона) теперь в США можно купить за 1150 долларов.





Интересно, что полтора месяца тому назад за видеокарту просили те самые 2150 долларов, три недели назад стоимость снизилась до 1500 долларов, и вот сейчас очередное снижение – на 250 долларов. На две другие модели (уже с разгоном) серии цены тоже снижены: версию Ultra в США предлагают за 1200 долларов, а версию Black – за 1400 долларов.