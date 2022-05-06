    В тренде

    GeForce RTX 3090 Ti может потреблять почти 900 Вт. На это указывает BIOS для экстремального разгона

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    GeForce RTX 3090 Ti может потреблять почти 900 Вт. На это указывает BIOS для экстремального разгона

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    GeForce RTX 3090 Ti потребляет около 450–500 Вт под нагрузкой. Согласно всем имеющимся данным, RTX 4090 будет потреблять около 600 Вт, а Nvidia уже работает над неким ускорителем, который будет иметь TGP 900 Вт. Оказывается, RTX 3090 Ti уже сейчас может потреблять примерно столько же.  


    Если точнее, в Сети появился XOC BIOS, где лимит мощности карты увеличен до 890 Вт! Это не значит, что адаптер будет потреблять столько, но ограничение, конечно, впечатляет. 

    Такой BIOS нужен при экстремальном разгоне. К примеру, при использовании топовых карт EVGA или Galax, оснащённых парой новых 16-контактных разъёмов питания PCIe 5.0. С одним таким разъёмом карта не может потреблять ощутимо более 600 Вт. 

    GeForce RTX 3090 Ti может потреблять почти 900 Вт. На это указывает BIOS для экстремального разгона

    Пока неясно, каково в действительности будет энергопотребление RTX 3090 Ti при экстремальном разгоне, но значение в 890 Вт намекает на ориентировочный предел. Остаётся дождаться соответствующих 3D-карт и их испытаний.  

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »