GeForce RTX 3090 Ti может потреблять почти 900 Вт. На это указывает BIOS для экстремального разгона

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GeForce RTX 3090 Ti потребляет около 450–500 Вт под нагрузкой. Согласно всем имеющимся данным, RTX 4090 будет потреблять около 600 Вт, а Nvidia уже работает над неким ускорителем, который будет иметь TGP 900 Вт. Оказывается, RTX 3090 Ti уже сейчас может потреблять примерно столько же.





Если точнее, в Сети появился XOC BIOS, где лимит мощности карты увеличен до 890 Вт! Это не значит, что адаптер будет потреблять столько, но ограничение, конечно, впечатляет.

Такой BIOS нужен при экстремальном разгоне. К примеру, при использовании топовых карт EVGA или Galax, оснащённых парой новых 16-контактных разъёмов питания PCIe 5.0. С одним таким разъёмом карта не может потреблять ощутимо более 600 Вт.





Пока неясно, каково в действительности будет энергопотребление RTX 3090 Ti при экстремальном разгоне, но значение в 890 Вт намекает на ориентировочный предел. Остаётся дождаться соответствующих 3D-карт и их испытаний.