GeForce RTX 3090 с 12 ГБ памяти и 192-разрядной шиной. Эксперимент показал, на что способна такая странная модификация

В Сети появился уникальный обзор видеокарты GeForce RTX 3090, где её протестировали со специально модифицированными BIOS.





В первом случае карте ограничили объём памяти до 20 ГБ, а шину памяти — до 320-разрядной. Во втором соответствующие параметры составляли 12 ГБ и 192 разряда. В итоге уменьшился не только объём памяти, но и её пропускная способность: 780 и 468 ГБ/с соответственно против 936 ГБ/с у полноценной версии.





В итоге производительность ожидаемо очень сильно снижается, но лишь когда шина урезается вдвое. Снижение объёма памяти до 20 ГБ, а шины — до 320-разрядной достаточно незначительно сказывается на возможностях адаптера.





Кроме того, авторы поэкспериментировали и над GeForce RTX 3060, уменьшив ей объём памяти до 8 ГБ, а шину — до 128-разрядной. Производительность также ощутимо снизилась.

Никакой практической пользы в таких экспериментах нет, но они позволяют оценить влияние подсистемы памяти на производительность видеокарт.