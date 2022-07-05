GeForce RTX 3090 подешевела втрое. Видеокарты в США активно дешевеют, особенно на вторичном рынке

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“Месть” рынка за огромные наценки на видеокарты. Адаптеры продолжают дешеветь, а Radeon RX 6800 в Европе рухнула в цене более чем на 20%

Цены на видеокарты падают не только в Европе, но и, конечно, в США. Причём в США, как это обычно и бывает, цены ещё ниже. Источник решил оценить ситуацию на американском рынке, заодно затронув и вторичный рынок на eBay.

Как можно видеть, розничные цены практически на все видеокарты Radeon RX 6000 ниже рекомендованных или равны им. Исключение составляют только Radeon RX 6800 и 6800 XT, но наценки там невелики. Зато RX 6900 XT можно купить за 850 долларов против 1000 долларов рекомендованной цены, а RX 6600 опустилась до 275 долларов, причём на вторичном рынке цены на этот адаптер не особо ниже.





Что касается карт Nvidia, тут можно отметить RTX 3090 Ti, которая на 17% дешевле рекомендованной цены. Но при этом всё, что располагается ниже RTX 3080 в актуальной линейке компании, сохраняет наценки, и они всегда выше 15%. Самой переоценённой сейчас является RTX 3050 с наценкой в 31%, и даже на вторичном рынке цены выше рекомендованных.





Отдельно стоит взглянуть на падение цен на вторичном рынке за полгода. В большинстве случаев речь идёт о более чем двукратном снижении, а RTX 3090 подешевела втрое!