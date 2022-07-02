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GeForce RTX 3060 выбилась на первое место по популярности у геймеров Steam. GeForce RTX 3050 – в топ-3

GeForce RTX 3060 выбилась на первое место по популярности у геймеров Steam. GeForce RTX 3050 – в топ-3

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Steam обновил статистику по использованию компонентов ПК геймерами, и на первое место июньского рейтинга видеокарт вышла GeForce RTX 3060. Причем сразу в двух вариантах: мобильная и настольная. В сумме два варианта этих 3D-ускорителей установлено более чем в 5,5% ПК пользователей Steam.


На третьем месте – GeForce RTX 3050. Месячная прибавка невелика – 0,18%, но эта модель последовательно прирастала аудиторией с начала года – и вот результат. Еще одна дискретная 3D-карта в июньском топ-10 Steam – это GeForce GTX 1660, все остальные – встроенные в CPU GPU.

GeForce RTX 3060 выбилась на первое место по популярности у геймеров Steam. GeForce RTX 3050 – в топ-3

Где же AMD? Лучшая из остальных – на 33 месте рейтинга. Пользователи Steam давно предпочитают Nvidia AMD, и сейчас ситуация никак не изменилась.

GeForce RTX 3060 выбилась на первое место по популярности у геймеров Steam. GeForce RTX 3050 – в топ-3

Что касается центральных процессоров, то тут Intel несколько упрочила позиции – плюс 0,68% в системах на базе Linux и плюс 1,28% в системах на базе Windows. AMD, соответственно, теряет.

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Nvidia Steam
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