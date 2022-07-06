Geely впервые показала Atlas нового поколения. Он напоминает концепт Vision Starburst

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Компания Geely впервые показала новый кроссовер Atlas, который будет кардинально отличаться от актуальной модели и станет полноценным гибридом.

Машина уже проходит ходовые испытания, но только сейчас были опубликованы официальные изображения. Автомобиль напоминает представленный в прошлом году футуристичный электрической концепт-кар Vision Starburst. От концепта новый Geely Atlas взял, в первую очередь, рисунок передней и задней оптики и дизайн решетки радиатора, а также линию, которая резко «ломается» в районе второй боковой двери.

Кроме того, китайские пользователи обратили внимание на схожесть нового Atlas с электрическим кроссовером Cadillac Lyric. Причем в плагиате Geely не обвиняют: дело в том, что компания просто владеет этим американским брендом.

Geely Atlas нового поколения на данный момент позиционируют только в качестве гибрида. Он должен получить уже хорошо известную систему Thor Hi-X. Ранее ее опробовали на кроссовере Monjaro, построенном на той же платформе CMA. Этот автомобиль некоторые обозреватели окрестили одним из лучших гибридов, который проезжает до 1300 км.





Ранее сообщалось, что Geely Atlas нового поколения получит вычислительную платформу GEEA 2.0, которая отвечает за умные функции автомобиля. Она уже используется в Geely Monjaro для работы системы беспилотного вождения уровня L2. Машина может самостоятельно парковаться, определять препятствия на дороге, менять полосу движения и так далее.