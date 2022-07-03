Geely утерла нос Tesla. Китайцы представили электрический кроссовер Geometry E за 15 000 долларов с запасом хода 400 км

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Илон Маск уже давно анонсировал дешевый электромобиль Tesla, но его всё нет, а все остальные электромобили производителя, наоборот, дорожают. На большом контрасте с этим выглядит официальный анонс электрического кроссовера Geely Geometry E, который при цене в 15 000 долларов (и даже чуть меньше) обеспечивает запас хода в 400 км.





В отличие от дешевого Tesla, который есть лишь в планах, Geometry E уже можно заказать в Китае. Базовая версия под названием Cute Tiger с тяговой аккумуляторной батареей емкостью 33,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 320 км, оценена в 12 950 долларов. Стоимость вариантов the Linglong Tiger и Thunder Tiger с тяговой батареей емкостью 39,4 кВт·ч и запасом хода 401 км – 14 600 и 15 500 долларов соответственно.





Автомобиль поддерживает технологию быстрой зарядки – от 0 до 80% всего за полчаса. В движение кроссовер приводится единственным электродвигателем TZ160XS601 мощностью 81,5 л.с. – не очень много, но достаточно для достижения максимальной скорости 121 км/ч.

Габариты Geometry E – 4004 х 1765 х 1550 мм. Для столь компактного автомобиля размер колесной базы приличный – 2485 мм.









Что интересного внутри Geely Geometry E? Например, руль с антибактериальным покрытием, климат-контроль c cалонным фильтром стандарта CN95 (он задерживает 95% частиц размером меньше 0,3 микрон), два экрана с диагональю 10,25 дюйма и системы помощи при вождении в рамках уровня L2.