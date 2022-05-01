Geely наконец объявила новые цены в России и сразу анонсировала скидки

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На официальном российском сайте Geely наконец появились цены на кроссоверы компании. Автомобили подорожали на 31-42% в зависимости от модели и комплектации, причем это уже с учетом новых скидок.





Профильное издание «Китайские автомобили» свело все цены в одну таблицу, в которой указано, сколько автомобили стоили в феврале и какая цена на них сейчас. Сильнее всего подорожали Geely Coolray (+42%) и Geely Tugella, который прибавил 41%. Geely Atlas Pro подорожал меньше остальных, но разница всё равно получилась ощутимой.

Скидки на кроссоверы Geely составляют от 170 до 220 тысяч рублей. Кроме того, такую же скидку обещают предоставить при покупке автомобиля в кредит или по программе Trade-in. 170 тысяч скидка действует на Geely Atlas, а за полноприводный Geely Atlas Pro дают скидку 220 тысяч рублей.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» составили наглядный график, который демонстрирует, насколько сильно подорожали популярные китайские автомобили в России в этом году. В том графике не было цен на Geely, так что теперь ситуация исправлена.