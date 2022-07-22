Geely интригует новым Atlas – «супергибридным» кроссовером FX11. Опубликованы свежие рендеры, демонстрирующие свежий дизайн

Geely опубликовала новую порцию изображений перспективного кроссовера FX11 (он же Boyue, ранее известный как Atlas), основанного на платформе CMA – совместной разработки Volvo и Geely. Особенностью FX11 станет применение гибридной силовой установки Thor.





Живые фото нового Atlas публиковались 11 дней тому назад, но на рендерах и в темном цвете автомобиль выглядит куда эффектнее. Увы, Geely пока не раскрыла исполнение интерьера. Возможно, соответствующие изображения появятся на следующей неделе.









FX11 приписана гибридная система Super Electric Hybrid: в ее состав входит турбированный двигатель объемом 1,5 л и тяговая аккумуляторная батарея относительно небольшой емкости – около 20 кВт·ч. Параметры Super Electric Hybrid для FX11 не сообщаются, но седан Emgrand L Hi·X, оснащенный такой силовой установкой, может проехать на одном баке до 1300 км и разгоняется до 100 км/ч за 6,9 с.