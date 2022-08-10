Geely Atlas Pro и Geely Coolray — самые продаваемые машины в Белоруссии. АвтоВАЗ упал на четвёртое место

Компания АатоВАЗ занял на авторынке Белоруссии по итогам июля четвертое место, тогда как ещё в июне она занимала второе место. Информацию опубликовала Белорусская автомобильная ассоциация.

В июле продажи автомобилей Lada в этой стране составили всего 75 машин, что почти в два раза меньше, чем в июне. Фактически в течение этих двух месяцев местные дилеры распродавали старые запасы. Пополнения же складов не было по причине длительного простоя АвтоВАЗа, где восстановление производство началось только в середине июня.





По результатам за год Lada продолжает лидировать на авторынке Белоруссии. В период с января по июль нынешнего года в этой стране продано 3,4 тысячи автомобилей Lada. В рейтинге самых продаваемых машин за год лидирует Lada Vesta с результатом 1 772 машины. Второе место занимает Kia Rio с результатом 943 машины, а на третье место поднялся Geely Atlas Pro, продажи которого составляют 911 машин.





В июльском рейтинге лидируют Geely Atlas Pro и Geely Coolray, третье место у Kia Seltos.