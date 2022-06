Где живет Ольга Матвей во время войны

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Любимица всего русскоязычного Ютуба кулинарный блогер Ольга Матвей, как и многие другие жители Украины, была вынуждена бежать от военных действий со своего дома в Киеве. Когда она «‎пропала»‎ на время, подписчики начали беспокоиться: где живет Ольга Матвей сейчас и всё ли с ней в порядке? Ответ не заставил себя ждать.

Уже спустя 4 дня после начала войны блогер записала обращение к своим подписчикам. В нем она поделилась чувствами, рассказала о своем видении ситуации. Тогда Ольга призналась, что вместе с мужем уже несколько дней вывозит детей из столицы. Куда они с семьей поехали и чем живут сейчас, видно по роликам на YouTube.

Где живет Ольга Матвей сейчас

Долгое время блогер записывала видео с дороги. Как мы потом поняли, Ольга с семьей на время войны перебралась на запад Украины. Сейчас с типично украинской кухни она записывает видео-рецепты бюджетных и простых блюд, которые, тем нее менее, очень питательные и вкусные.

А еще в начале лета Матвей поделилась, какие лечебные травы она с дочкой собирает на карпатском лугу. Среди них цветы клевера, соцветия сурепки, лепестки шиповника, листья малины, земляники и ежевики, ромашка. А в хвойном лесу Ольга с дочкой нашли целую плантацию черники. Сорвали пару веточек, пока ягод не было.

Ольга была в восторге от того, что нашла на лугу куст люпина. Но эти цветы больше подходят для вазы, чем для чая. Блогер называет себя садоводом-любителем, который знает не все растения, но каждое из них любит. Собранную траву и цветы она высушит и будет использовать для чая.

В отличие от многих украинских звезд, Ольга Матвей с мужем и маленькой дочкой не уехала заграницу. Хотя такая возможность была. Она верит в победу Украины и надеется на скорое разрешение конфликта. Что ж, в этом мы с кулинаром солидарны!

