Где справедливость?: в Госдуме напомнили о вхождении Техаса в состав США на фоне резолюции ООН по референдумам

«Безусловно, сегодня то, что правильно для Запада, идет вразрез с ценностями и интересами России. Мнение народа — это приоритет для нас, наша страна услышала жителей Донбасса и сделала все для их спасения от киевского нацистского режима. А то, что Запад думает иначе — это их проблемы… Наше дело правое! Победа будет за нами!» — резюмировала наша собеседница.