Где справедливость?: в Госдуме напомнили о вхождении Техаса в состав США на фоне резолюции ООН по референдумам

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала «Народным Новостям», что своими действиями Запад наглядно демонстрирует политику двойных стандартов, которой следует уже много лет.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Депутат Тамара Фролова подчеркнула, что западные страны призвали весь мир выступить против изменения статуса новых регионов, напрочь игнорируя волеизъявление жителей Донбасса.
«Мировая история показывает множество примеров, когда происходили присоединения территорий к одному государству даже без согласия другого. Такой же Техас вошел в состав США, отделившись от Мексики. В нашем же случае речь идет о спасении людей от многолетнего геноцида, об их огромном желании стать частью России, вернуться в исконно русские земли», — отметила политик.
По словам депутата, Запад пошел по пути двойных стандартов и привычными методами угроз и манипуляций навязывал другим странам поддержать проект резолюции. В итоге 143 страны – за, воздержались 35, против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. Политик напомнила, что первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил, что наблюдается регресс мировой дипломатии.
«Безусловно, сегодня то, что правильно для Запада, идет вразрез с ценностями и интересами России. Мнение народа — это приоритет для нас, наша страна услышала жителей Донбасса и сделала все для их спасения от киевского нацистского режима. А то, что Запад думает иначе — это их проблемы… Наше дело правое! Победа будет за нами!» — резюмировала наша собеседница.
Напомним, что референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Власти этих регионов и территорий обратились к Владимиру Путину с просьбой предоставить возможность людям стать частью родной страны.
По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.