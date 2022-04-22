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    «Где брать газ?»: возмущенные немцы выступили против эмбарго на российское топливо

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Где брать газ?»: возмущенные немцы выступили против эмбарго на российское топливо

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    pixabay.com

    Британский таблоид The Telegraph недавно потребовал наложить
    санкции на Германию, если страна не прекратит покупать российский газ. На Telegram-канале KanzlerDaddy вышло видео с
    мнением обычных берлинцев, которые высказали свое недовольство в адрес
    заявления британского издания.

    На улицах Берлина недавно прошел вопрос простых прохожих.
    Граждане ФРГ ответили объяснили, почему государству не стоит отказываться от
    поставок российского газа, и объяснили, к чему это может привести.

    «Как можно наказывать страну за покупку чего-либо? Нужно
    обсуждать, возможно или нет продолжать закупку российского газа», — сказала
    немка.  

    Еще одна гражданка Германии подчеркнула, что такое заявление
    стороны британского таблоида в корне неверное.

    «Где брать газ?»: возмущенные немцы выступили против эмбарго на российское топливо
    Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

    Мужчина, также принявший участие в социальном опросе,
    уточнил, что газ просто неоткуда будет брать, если государство примет решение
    об отказе от российских энергоносителей.

    «Я инженер-теплотехник, у меня свой бизнес, и мне постоянно
    приходится устанавливать газовое отопление. Я спрашиваю: «откуда мы собираемся
    брать газ? Где мы его возьмем?»», —задался вопросом немец.

    Молодая девушка также уточнила, что нельзя просто ограничить
    одну страну из-за ее геополитических и торговых связей с другим государством.

    «Страна есть страна, а человек есть человек. И каждая
    личность должна иметь свои права и свободы. И каждая страна имеет право на
    справедливое отношение к ней», — констатировала немка.

    Отметим, что жители Германии
    встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа.

    Разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев,
    поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на
    этом рынке составляла 55%. Любое внезапное отключение газа может парализовать
    значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого
    бизнеса.

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