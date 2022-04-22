«Где брать газ?»: возмущенные немцы выступили против эмбарго на российское топливо

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Британский таблоид The Telegraph недавно потребовал наложить
санкции на Германию, если страна не прекратит покупать российский газ. На Telegram-канале KanzlerDaddy вышло видео с
мнением обычных берлинцев, которые высказали свое недовольство в адрес
заявления британского издания.
На улицах Берлина недавно прошел вопрос простых прохожих.
Граждане ФРГ ответили объяснили, почему государству не стоит отказываться от
поставок российского газа, и объяснили, к чему это может привести.
«Как можно наказывать страну за покупку чего-либо? Нужно
обсуждать, возможно или нет продолжать закупку российского газа», — сказала
немка.
Еще одна гражданка Германии подчеркнула, что такое заявление
стороны британского таблоида в корне неверное.
Мужчина, также принявший участие в социальном опросе,
уточнил, что газ просто неоткуда будет брать, если государство примет решение
об отказе от российских энергоносителей.
«Я инженер-теплотехник, у меня свой бизнес, и мне постоянно
приходится устанавливать газовое отопление. Я спрашиваю: «откуда мы собираемся
брать газ? Где мы его возьмем?»», —задался вопросом немец.
Молодая девушка также уточнила, что нельзя просто ограничить
одну страну из-за ее геополитических и торговых связей с другим государством.
«Страна есть страна, а человек есть человек. И каждая
личность должна иметь свои права и свободы. И каждая страна имеет право на
справедливое отношение к ней», — констатировала немка.
Отметим, что жители Германии
встревожены из-за планов властей отказаться от импорта российского газа.
Разговоры о полном эмбарго сеют панику среди немцев,
поскольку до начала специальной операции на Украине доля Москвы на
этом рынке составляла 55%. Любое внезапное отключение газа может парализовать
значительную часть промышленности страны, прогнозируют представители немецкого
бизнеса.