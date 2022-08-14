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ГБР Украины раскрыло схему продажи пропусков на контролируемую РФ территорию в Запорожье

ГБР Украины раскрыло схему продажи пропусков на контролируемую РФ территорию в Запорожье
Qypchak / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины раскрыли масштабную схему незаконного обогащения чиновников в Запорожье. Слуги народа зарабатывали по 55 тыс. долларов в день на продаже пропусков на контролируемую Россией территорию, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Данные преступные махинации практиковались чиновниками назначенных Киевом властей Запорожской области с мая 2022 года. Тогда местное руководство утвердило порядок пересечения линии соприкосновения в регионе. Граждане Украины должны были подавать заявку на въезд на территорию, контролируемую РФ. Некоторые представители муниципальных органов власти и правоохранители предлагали «быстрое и положительное» решение вопроса за взятку.

взятки запорожская область подконтрольная территория пропуск Россия Украина
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