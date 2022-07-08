Газпромбанк с 15 июля повысит комиссии по SWIFT-переводам в валюте

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Газпромбанк с 15 июля повысит комиссии по исходящим SWIFT-переводам в иностранной валюте с 1% до 3% от суммы перевода. Об этом сообщила сама финансовая организация. Также банк повысит минимальный размер комиссии, который будет составлять с 15 июля 3 тыс. рублей (ранее — 1 тыс. рублей), максимальный размер тарифа сохранится на уровне 15 тыс. рублей.

Российские банки продолжают ухудшать условия по валютным переводам или вовсе приостанавливают их. В начале июня комиссии по таким переводам уже повысили «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. «Тинькофф банк» сообщил, что до 1 октября временно приостанавливает исходящие SWIFT-переводы для физических лиц во всех валютах, включая доллары. В банке отметили, что приостановка стала следствием взаимодействия с западными партнерами.