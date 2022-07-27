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«Газпром» заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей «Северного потока»

«Газпром» заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей «Северного потока»
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Компания Siemens не ремонтирует агрегаты для подачи газа в «Северной поток», сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

По его словам, вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии простоя из-за аварийных отказов.

«Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — заявил Маркелов в эфире телеканала «Россия-24».

До введения санкций «Газпром» не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта. Однако майская поставка до сих пор не пришла, подчеркнул представитель компании.

Siemens Газпром северный поток
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