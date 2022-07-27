«Газпром» заявил, что Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей «Северного потока»

Компания Siemens не ремонтирует агрегаты для подачи газа в «Северной поток», сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
По его словам, вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии простоя из-за аварийных отказов.
«Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — заявил Маркелов в эфире телеканала «Россия-24».
До введения санкций «Газпром» не испытывал проблем с получением агрегатов из ремонта. Однако майская поставка до сих пор не пришла, подчеркнул представитель компании.