Новости0

«Газпром» выведет из строя еще одну турбину Siemens

«Газпром» выведет из строя еще одну турбину Siemens
Boevaya mashina / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Российская энергетическая компания «Газпром» предупредила о планах приостановить работу еще одной турбины фирмы Siemens. 

Ожидается, что агрегат будет выведен из строя 27 июля. В связи с этим суточный объем прокачиваемого на европейские хабы природного топлива дополнительно сократится. 

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», — объяснили в компании. 

Ранее стало известно, что отправленная Канадой отремонтированная турбина застряла во Франции из-за бюрократических проволочек. Западная пресса считает, что затягивание ситуации может привести к очередному снижению мощности «Северного потока». 

Siemens Газпром турбина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.