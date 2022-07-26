«Газпром» выведет из строя еще одну турбину Siemens

Российская энергетическая компания «Газпром» предупредила о планах приостановить работу еще одной турбины фирмы Siemens.
Ожидается, что агрегат будет выведен из строя 27 июля. В связи с этим суточный объем прокачиваемого на европейские хабы природного топлива дополнительно сократится.
«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», — объяснили в компании.
Ранее стало известно, что отправленная Канадой отремонтированная турбина застряла во Франции из-за бюрократических проволочек. Западная пресса считает, что затягивание ситуации может привести к очередному снижению мощности «Северного потока».