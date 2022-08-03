«Газпром»: возвращение турбины «Северного потока» в Россию невозможно из-за санкций

Ограничения, наложенные на Россию со стороны Канады, Евросоюза и Великобритании, не позволяют вернуть турбину для трубопровода «Северный поток», сообщила пресс-служба «Газпрома» в официальном Telegram-канале.
Там подчеркнули, что отремонтированный в Канаде и находящийся сейчас в Германии агрегат не может быть возращен на КС «Портовая» из-за несоответствия текущей ситуации и обязательств Siemens.
«”Северный поток” сейчас — основной маршрут поставок российского газа в Европу. Из-за сложностей с возвратом из ремонта и техобслуживанием газоперекачивающих агрегатов, которые возникли после введения антироссийских санкций», — говорится в публикации.
«Газпром» ранее был вынужден снизить прокачку голубого топлива сначала до 40% от максимальной мощности газотранспортной магистрали, а затем и до 20%. Российская компания также сообщила, что получила от Siemens и властей Канады документы на турбину, но остались вопросы по санкциям Евросоюза и Великобритании.