«Газпром»: возвращение турбины «Северного потока» в Россию невозможно из-за санкций

«Газпром» ранее был вынужден снизить прокачку голубого топлива сначала до 40% от максимальной мощности газотранспортной магистрали, а затем и до 20%. Российская компания также сообщила, что получила от Siemens и властей Канады документы на турбину, но остались вопросы по санкциям Евросоюза и Великобритании.