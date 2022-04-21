«Газпром» в отопительный сезон обеспечил надежные поставки топлива в Россию и за рубеж

В отопительный сезон 2021–2022 годов обеспечивались надежные поставки газа российским и иностранным потребителям. В четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022-го суммарно в

РФ по газотранспортной системе «Газпрома» был поставлен рекордный

объем энергоресурса.