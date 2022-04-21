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    «Газпром» в отопительный сезон обеспечил надежные поставки топлива в Россию и за рубеж

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Газпром» в отопительный сезон обеспечил надежные поставки топлива в Россию и за рубеж

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    Ilya Galakhov/Global Look Press

    Энергетическая компания «Газпром» отапливала как
    Россию, так и страны Запада, говорится в заявлении пресс-службы.

    В отопительный сезон 2021–2022 годов обеспечивались надежные поставки газа российским и иностранным потребителям. В четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022-го суммарно в
    РФ по газотранспортной системе «Газпрома» был поставлен рекордный
    объем энергоресурса.

    Кроме того, декабрь в зоне действия
    Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) был холоднее нормы. В этот период компания оперативно вывела производственные объекты на максимальные режимы работы.

    Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль ранее заявил, что Евросоюз
    столкнулся с глобальным энергетическим кризисом. Он отметил, что жителей призывают экономить на отоплении и бензине для борьбы с зависимостью от РФ.

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