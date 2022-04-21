«Газпром» в отопительный сезон обеспечил надежные поставки топлива в Россию и за рубеж

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Энергетическая компания «Газпром» отапливала как
Россию, так и страны Запада, говорится в заявлении пресс-службы.
В отопительный сезон 2021–2022 годов обеспечивались надежные поставки газа российским и иностранным потребителям. В четвертом квартале 2021 года и в первом квартале 2022-го суммарно в
РФ по газотранспортной системе «Газпрома» был поставлен рекордный
объем энергоресурса.
Кроме того, декабрь в зоне действия
Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) был холоднее нормы. В этот период компания оперативно вывела производственные объекты на максимальные режимы работы.
Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль ранее заявил, что Евросоюз
столкнулся с глобальным энергетическим кризисом. Он отметил, что жителей призывают экономить на отоплении и бензине для борьбы с зависимостью от РФ.