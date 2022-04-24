«Газпром» сообщил об увеличении европейских заявок на сырье

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Официальный представитель российского газового концерна Сергей
Куприянов прокомментировал состояние украинского транзита.
Транспортировка природного газа из России через территорию
Украины осуществляется штатно. При этом Европа нарастила бронирование на
воскресенье, 24 апреля, до 51,7 млн кубических метров топлива, рассказали в
холдинге.
Резервирование в субботу, 23 апреля, составляло 48,6 млн
кубометров. Это примерно вдвое ниже, чем долгосрочное бронирование по транзиту
в рамках контракта — порядка 109,5 млн «кубов» в сутки.
Максимальное значение на магистрали по поставкам
фиксировалось в начале марта — тогда по маршруту поставлялось около 109,6 млн
куб. м в сутки.
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