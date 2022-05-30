«Газпром» сообщил о приостановке поставок топлива в Нидерланды с 31 мая

Остановка газовых поставок нидерландской компании GasTerra подтверждена «Газпромом». 31 мая Нидерланды перестанут получать российский газ. Об этом сообщает ТАСС.
«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (Президента РФ. — Прим. ред)», — отметили в компании.
GasTerra ранее отказалась оплачивать российский газ в рублях по схеме, которую предложил «Газпром экспорт», заявив, что будет платить в евро, согласно заключенным контрактам.