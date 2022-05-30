«Газпром» сообщил о приостановке поставок топлива в Нидерланды с 31 мая

«По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) “Газпром экспорт” не получил от GasTerra платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим “Газпром экспорт” уведомил GasTerra о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом (Президента РФ. — Прим. ред)», — отметили в компании.