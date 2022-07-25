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«Газпром»: предоставленные Канадой документы по турбине для «СП-1» не снимают риски

«Газпром»: предоставленные Канадой документы по турбине для «СП-1» не снимают риски
globallookpress.com/Stefan Sauer/dpa

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады по трубине для «Северного потока».

Холдинг изучил материалы, однако вынужден констатировать, что они не снимают отмеченные прежде риски и вызывают дополнительные вопросы.

В частности, остаются открытые вопросы касательно санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки агрегата в Россию и осуществления срочного капремонта иных газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

В связи с этим «Газпром» вновь запросил Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении нужных документов и разъяснений для решения оставшихся моментов.

Венгрия ранее обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «ФедералПресс». 

Siemens газовая турбина Газпром канада северный поток
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RusNewsToday24
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