«Газпром»: предоставленные Канадой документы по турбине для «СП-1» не снимают риски

«Газпром» получил от компании Siemens документы от властей Канады по трубине для «Северного потока».
Холдинг изучил материалы, однако вынужден констатировать, что они не снимают отмеченные прежде риски и вызывают дополнительные вопросы.
В частности, остаются открытые вопросы касательно санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки агрегата в Россию и осуществления срочного капремонта иных газотурбинных двигателей для КС «Портовая».
В связи с этим «Газпром» вновь запросил Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении нужных документов и разъяснений для решения оставшихся моментов.
Венгрия ранее обратилась к России с просьбой увеличить поставки газа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «ФедералПресс».