«Газпром» потребовал от Siemens предоставить документы для вывоза турбины

Российская энергетическая компания «Газпром» направила официальное обращение в адрес производителя комплектующих для газопроводов Siemens.
Госкорпорация попросила предоставить соответствующие документы для возможности вывоза на территорию России турбин, которые прошли техническое обслуживание в Канаде. Вместе с тем в «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение компанией Siemens своих обязательств по гарантийному обслуживанию комплектующих для «Северного потока».
Напомним, что ранее Оттава и Берлин пришли к соглашению о возможности возвращения турбины в Россию. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это решение сложным для страны. При этому глава правительства пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на ситуацию с турбиной.
Об ожиданиях ЕС, касающихся поставок российских энергоресурсов в условиях санкций, читателям рассказало издание «ФедералПресс».