«Газпром» потребовал от Siemens предоставить документы для вывоза турбины

Госкорпорация попросила предоставить соответствующие документы для возможности вывоза на территорию России турбин, которые прошли техническое обслуживание в Канаде. Вместе с тем в «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение компанией Siemens своих обязательств по гарантийному обслуживанию комплектующих для «Северного потока».