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«Газпром» потребовал от Siemens предоставить документы для вывоза турбины

«Газпром» потребовал от Siemens предоставить документы для вывоза турбины
oevaya mashina / CC BY-SA 4.0 / wikipedia.org

Российская энергетическая компания «Газпром» направила официальное обращение в адрес производителя комплектующих для газопроводов Siemens. 

Госкорпорация попросила предоставить соответствующие документы для возможности вывоза на территорию России турбин, которые прошли техническое обслуживание в Канаде. Вместе с тем в «Газпроме» отметили, что рассчитывают на выполнение компанией Siemens своих обязательств по гарантийному обслуживанию комплектующих для «Северного потока». 

Напомним, что ранее Оттава и Берлин пришли к соглашению о возможности возвращения турбины в Россию. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это решение сложным для страны. При этому глава правительства пообещал продолжить поддержку Украины, несмотря на ситуацию с турбиной. 

Об ожиданиях ЕС, касающихся поставок российских энергоресурсов в условиях санкций, читателям рассказало издание «ФедералПресс».

Siemens Газпром турбина
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RusNewsToday24
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