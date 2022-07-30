«Газпром»: поставки в Латвию прекратились из-за нарушения условий отбора

Российский экспортер «Газпром» сообщил о прекращении с 30 июля поставок газа в Латвию в рамках июльской заявки. Причиной такого решения стало нарушение условий отбора топлива.
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze ранее заявил, что продолжает закупку российского газа через посредника. При этом глава компании Айгарс Калвитис подчеркнул, что оплата за ресурс производится не в рублях, а в евро. Такая система используется страной, потому что она не может рассчитаться с «Газпромом», уточнил он. Своего нового поставщика представитель латвийского оператора не назвал, сославшись на коммерческую тайну.