«Газпром нефть» и Росрыболовство начнут искусственно выводить редкие виды рыб

«Газпром нефть», Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и его подразделение Главрыбвод во время ПМЭФ подписали договор о партнерстве. Они будут сохранять и восстанавливать водные биологические ресурсы в регионах работы «Газпром нефти», в том числе и ЯНАО, передает сайт «Красный север».