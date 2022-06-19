«Газпром нефть» и Росрыболовство начнут искусственно выводить редкие виды рыб

«Газпром нефть», Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) и его подразделение Главрыбвод во время ПМЭФ подписали договор о партнерстве. Они будут сохранять и восстанавливать водные биологические ресурсы в регионах работы «Газпром нефти», в том числе и ЯНАО, передает сайт «Красный север».
Специалисты компании и ведомства вместе создадут эффективные методы выведения ценных, редких и исчезающих видов рыб. Эксперты также учтут особенности природных акваторий, чтобы сделать самые благоприятные условия для выпуска мальков, их акклиматизации и развития.
«Газпром нефть» следит за сохранением экологического состояния в регионах своей работы и восстановлением водных биологических ресурсов. Дочерние предприятия искусственно выпускают и выращивают ценные виды рыб.