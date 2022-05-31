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Газовый ультиматум Путина Европе восхитил читателей Washington Post

Газовый ультиматум Путина Европе восхитил читателей Washington Post
kremlin.ru / Администрация президента России

Большая часть представителей Евросоюза подчинились требованию Москвы оплачивать газ за российские рубли. Читатели американского издания The Washington Post восхитились газовым ультиматумом президента РФ Владимира Путина Европе.

Читатели газеты с иронией отнеслись к недавним планам ЕС отказаться от голубого топлива из России, назвав европейцев «слабаками».

«Вот такие они, суровые заявления Европы. Газовая зависимость существовала десятилетия и исчезнет за месяцы. Как же!» – написал один из комментаторов.

Другой пользователь вспомнил, как лидеры многих европейских государств громогласно заявляли, что хотят «наказать» Россию, и тем самым никогда не будут приобретать у нее газ. Однако на деле все оказалось иначе.

«Легко так рассуждать. А вы попробуйте жить зимой без отопления и без электричества. Или посмотрите, что будет, когда ваши счета за электроэнергию вырастут на 300%».

«Американцы этого не понимают. Представьте, цены на бензин мгновенно подскакивают до 12 долларов за галлон, а счета за электричество увеличиваются в сотни раз. Как будут жить люди? Как будут добираться до работы? Отапливать дома, пользоваться бытовой техникой? Начнется хаос, возникнет злоба и раздражение», – написали комментаторы.

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